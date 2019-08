DeSeizoenen vernieuwt directie en raad van commissarissen

Peter Lensselink heeft zijn functie als financieel directeur van de antroposofische zorgaanbieder DeSeizoenen en ondersteuningsorganisatie Shared Care op 1 juli neergelegd. Hij wordt op interim-basis opgevolgd door Anne-Marie Jasper-Van Nellen.

Lensselink, die vanaf 2011 in functie is geweest als directeur bij de doorstart van Stichting Zonnehuizen, blijft wel een minderheidsaandeel houden in DeSeizoenen, waar in totaal zes woon- en werkgemeenschappen voor volwassenen met verstandelijke beperking in Oost- en Zuidoost-Nederland toe behoren. “We hebben daarmee een strikte scheiding aangebracht tussen enerzijds het bestuur en anderzijds het aandeelhouderschap”, licht een woordvoerster het vertrek toe.

Naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van de Ondernemingskamer naar de financiële wandel van de organisatie zegde DeSeizoenen eind 2018 al toe de governance-structuur aan te passen. Dat is dus nu definitief gebeurd. Lensselinks opvolger Jasper heeft ruime ervaring als adviseur, manager en directeur op het gebied van bedrijfsvoering en financiën in de zorg. Zij vormt sinds 1 augustus samen met algemeen directeur Merlijn Trouw de directie.

Daarnaast zijn ook twee vacatures in de raad van commissarissen ingevuld. Per 1 augustus zijn Roel Verheul en Saskia Emmerik aangetreden, waarmee de raad van commissarissen vijf leden telt. Verheul is zelfstandig ondernemer in de zorg en was onder meer bestuursvoorzitter van de Viersprong, landelijk instituut voor persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast was hij bestuurslid van GGZ Nederland. Emmerik is directeur van de divisie Intensieve Behandeling bij Amarant, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking of hersenletsel.

Volgens voorzitter van de raad van commissarissen Andreas Reigersman zijn met de benoemingen “zowel de directie als de raad van commissarissen weer op volle kracht en is de volledige scheiding tussen directie,- toezichts- en aandeelhoudersfuncties is voltooid.”