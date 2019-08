Zuid-Limburgse ggz-aanbieders vormen coöperatie

HOZL, Leger des Heils , LEVANTOgroep, MET ggz, MUMC, Mondriaan, ZIO en Zuyderland hebben op 1 auguste de coöperatie DNG Zuid-Limburg opgericht. Burgerkracht Limburg, Meditta en Youz overwegen nog om aan te sluiten.

De coöperatie heeft de ambitie om binnen 8 tot 12 jaar de psychische gezondheid van de bewoners in Zuid-Limburg naar hetzelfde niveau of hoger te tillen als in de rest van Nederland.

"De uitdaging is groot", stellen de partners. "In Zuid Limburg is het aantal GGZ-cliënten tot 15 procent hoger dan in de rest van Nederland en het aantal mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen ligt zelfs 50 procent hoger. De daarmee samenhangende kosten zijn min 25 miljoen hoger."

De coöperatie wil inzetten op preventie, wijkgerichte zorg, zorg op maat, ervaringsdeskundigheid en e-health. Daar hoort integrale aanpak en bekostiging bij. Op deze basis zijn in de gemeentes Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen al experimenten ingericht.

DNG Zuid-Limburg de samenwerking met gemeentes, zorgkantoor en zorgverzekeraars om gezamenlijk op basis van lange termijn afspraken en randvoorwaarden de gestelde ambities te realiseren, zo laat de coöperatie weten.