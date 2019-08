Monumentaal landgoed Wulpenhorst wordt woonzorglocatie

Care Property Invest is eigenaar geworden van Landgoed Wulperhorst in Zeist. De villa, die dateert uit 1858, wordt de komende maanden door ontwikkelaar Panta Rhei Healthcare volledig gerenoveerd en getransformeerd tot woonzorglocatie voor ouderen met een (eventuele) zorgbehoefte.

Na de transformatie wordt het object verhuurd aan de Valuas Zorggroep. Deze gaat er hoogwaardige woon- en zorgservices leveren aan ouderen. Naast woningen zal Valuas op de Wulperhorst ook tijdelijk verblijf gaan bieden voor ouderen die willen herstellen in een huiselijke woonomgeving. Daaronder valt ook hoogwaardige (specialistische) zorg en begeleiding. Valuas Zorggroep is al langer actief als zorgaanbieder in Zeist. Zo exploiteert de zorggroep sinds 2015 Villa Pavia.

Transformatie

In de villa zelf worden 25 luxe studio’s gerealiseerd. Het bestaande koetshuis wordt vervangen door nieuwbouw waar 13 woonstudio’s in komen, waarvan er meerdere geschikt zijn voor echtparen. “We zien steeds vaker dat verouderd vastgoed wordt getransformeerd en een zorgfunctie krijgt”, zegt Jeroen Hermus, Director Healthcare bij CBRE. “Er zijn nog veel nieuwe locaties nodig om huisvesting te kunnen bieden aan de snel groeiende doelgroep ouderen. Door dit soort transformaties wordt de doorstroming in de woningmarkt gestimuleerd omdat één woning nu wordt getransformeerd naar een locatie waar straks circa 40 senioren kunnen wonen.”

“Door onze ervaring in het transformeren van gedateerd en vaak monumentaal vastgoed naar zorgvastgoed, zijn wij in staat dergelijke locaties succesvol te herontwikkelen”, stelt Idsard van den Berg van Panta Rhei HealthCare. “Ouderen willen, ondanks de toenemende behoefte aan zorg, zoveel mogelijk van het leven blijven genieten. We geloven dat de Wulperhorst op unieke wijze in die behoefte kan voorzien.”

De betrokken partijen beloven het monumentale karakter van de locatie recht te doen bij de herontwikkeling, waarbij de kwaliteit van het landschap en het cultureel erfgoed gerespecteerd wordt én een mooie leefomgeving voor ouderen wordt gecreëerd.”