Blokhuis wil vaccinatiegraad zo snel mogelijk op 'veilige' 95 procent

Gemeenten en ggd-en zetten zich samen met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in om de vaccinatiegraad weer op een veilig niveau te brengen, bij voorkeur in zo veel mogelijk regio's. Dat schrijft Blokhuis in reactie op kamervragen die Hayke Veldman (VVD) eind juni stelde naar aanleiding van het nieuws dat de daling van de stagnatiegraad stagneerde.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan minstens 95 procent van de kinderen in te enten tegen ziekten als mazelen. Het Nederlands gemiddelde zit daar niet ver onder, maar in sommige regio's is de vaccinatiegraad onder de 80 procent. Blokhuis herhaalt uit een eerdere brief dat de vaccinatiegraad van bijvoorbeeld de DKTP- en BMR op 2-jarige leeftijd in dertien van de 355 gemeenten lager is dan 80 procent. In juni meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat er een einde was gekomen aan de dalende trend van de vaccinatiegraad. De staatssecretaris gaf toen al aan daar nog niet tevreden mee te zijn.

Blokhuis streeft er naar om zo snel mogelijk de landelijke vaccinatiegraad op de 'veilige' 95 procent te hebben, in het belang van de volksgezondheid. Ook wil hij de graad in verschillende regio's omhoog krijgen. "Naast de maatregelen die ik al heb ingezet, wil ik helder krijgen of er nog andere opties mogelijk en noodzakelijk zijn, zodat ik zo nodig kan intensiveren." Blokhuis schreef in april dat hij 'maatregelen met een meer verplichtend karakter' niet uitsluit als die nodig zijn.

Maatregelen

De staatssecretaris geeft in zijn brief enkele voorbeelden van maatregelen die genomen worden ten aanzien van de vaccinatiegraad. "De gemeente Rotterdam organiseert de meningokokkenvaccinatie op zo’n manier dat ook inhaalvaccinaties tegelijk gegeven kunnen worden, de gemeente Barneveld nodigt alle ouders uit voor een vaccinatieconsult, de gemeente Neder-Betuwe roept inwoners op om de meningokokkenvaccinatie te halen en de gemeente Utrecht is gestart met een lokale vaccinatie-alliantie", schrijft de staatssecretaris. Hij benoemt dat een programma-onderdelen tijdens de vaccinatie-alliantie zich specifiek zal richten op de lokale context. "De bedoeling is dat best practices uitgewisseld worden en gemeenten inspiratie bij elkaar opdoen."

Veldman vraagt naar de mate die ingezette acties hebben bijgedragen aan het stoppen van de daling van de vaccinatiegraad, maar Blokhuis vindt het te vroeg om daar iets over te zeggen. "Wel vertrouw ik erop dat de maatschappelijke aandacht voor het debat over de gedaalde vaccinatiegraad en de maatregelen die ik heb ingezet, mensen meer bewust heeft gemaakt van de keuze om te vaccineren", schrijft hij.

Onderzoek

Momenteel doet onderzoeksbureau Nivel onderzoek naar mogelijkheden om de vaccinatiegraad te verhogen. Het RIVM doet onderzoek naar de ondergrens van de vaccinatiegraad.