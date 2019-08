IGJ zet streep onder aanwijzing failliete apotheker

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Apotheek van Maarseveen op 13 augustus 2019 beëindigd. De reden hiervoor is dat de apotheek eind mei failliet is verklaard.

“Nu er door dit faillissement door Apotheek van Maarseveen geen zorg meer wordt verleend is dit aanwijzingstraject tot een einde gekomen”, schrijft de IGJ. Het faillissement volgde een dag nadat de inspectie de apotheek een aanwijzing gaf. Bij de Hilversumse apotheek rommelde het al geruime tijd. Vanwege interne strubbelingen was de apotheek afgelopen jaren al verschillende malen kortstondig gesloten. Daarmee was volgens de inspectie niet alleen de ’kwaliteit en veiligheid van farmaceutische zorg’ in het geding, maar ook de continuïteit van medicijnlevering.