PvdD: maak betere afspraken over verzameling medisch afval

Rotterdammers kunnen hun medicijnafval moeilijk kwijt. De daarvoor bestemde milieuparken zijn lastig te bereiken en niet altijd open. Als gevolg daarvan hoopt medicijnafval zich thuis op, stelt de Partij voor de Dieren. De partij wil de verantwoordelijkheid van gemeenten om het chemisch afval in te zamelen, aanscherpen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ongebruikte geneesmiddelen en injectienaalden.

"Op dit moment speelt er ook landelijk een discussie over de rol die apotheken kunnen spelen in het inzamelen van medicijnafval. Want die bevinden zich vaak op plaatsen waar inwoners makkelijk kunnen komen. Bovendien hebben apothekers veel kennis over medicijnen en beschikken zij over de faciliteiten om medicijnafval op een veilige manier tijdelijk op te slaan", aldus fractievoorzitter Ruud van der Velden van de PvdD in Rotterdam tegen het Albrandswaards Dagblad.

Kosteloos ophalen

De organisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) wil dat apotheken hun steentje bijdragen aan de inzameling van medicijnafval, en stelt daarom als voorwaarde dat gemeenten het medicijnafval kosteloos komen ophalen.

De 'chemokar'

De 'chemokar' is in 2013 afgeschaft in Rotterdam. Het is daarom voor de PvdD onduidelijk hoe het inzamelen van medicijnafval in Rotterdam tegenwoordig geregeld is. Raadslid Ruud van der Velden heeft daar vragen over gesteld aan het stadsbestuur.