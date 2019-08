Oud-topman in zorg moet 2 miljoen terugbetalen

De voormalige bestuurder van de zorginstelling Zorg Stichting Vivence (ZSV) en zijn partner moeten in totaal 1.945.393 euro betalen aan de schatkist. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald tijdens de behandeling van een ontnemingsvordering. Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie eerder op de dag.

Ex-directeur Darryl N. werd in december 2017 al veroordeeld tot 4 jaar cel voor stelselmatige fraude met zorggelden van de instelling die zorg en huisvesting voor gehandicapten regelde. Het ging om bijna 1,9 miljoen euro. Dat geld had hij samen met zijn vriendin uitgegeven.

Volgens justitie leidden zij het 'leven van een popster'. Zo maakten zij vele luxe reizen, altijd businessclass. Ze hadden vier auto’s voor de deur, winkelden bij de duurste zaken en kochten sieraden ter waarde van tienduizenden euro’s per stuk. De partner van N. werd destijds veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, omdat zij profiteerde van de fraude.

Crimineel verdiend geld

Het OM ziet de 1.889.893 euro die de twee door de fraude hebben verkregen en hebben witgewassen als crimineel verdiend vermogen. De bestuurder gaf zichzelf in 2016 ook meer salaris dan hij volgens de zogenoemde balkenendenorm mocht ontvangen. Ook dat ziet het OM als crimineel verdiend geld. Justitie komt daarmee op een totaal van 1.945.393 euro wederrechtelijk verkregen vermogen en wil dat de twee het bedrag terugbetalen. Beiden kunnen hierop aangesproken worden, want zij hebben het ook gezamenlijk uitgegeven aldus het OM.

ZSV ging door de fraude failliet. (ANP)