UMCG: Vrouwen met hartfalen behoeven lagere dosis medicatie

De optimale dosering van medicatie voor vrouwen met hartfalen ligt aanzienlijk lager dan voor mannen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen dat is verschenen in het wetenschappelijke toptijdschrift The Lancet.

Wereldwijd gelden voor mannen en vrouwen nu nog dezelfde dosering voor bijvoorbeeld bètablokkers. Tussen 2010 en 2015 werden data verzameld van 2500 mensen uit Europa, samen met data van meer dan 4500 patiënten met hartfalen uit Azië. Uit de data-analyse blijkt nu dat vrouwen met hartfalen baat hebben bij een lagere dosering van de onderzochte medicijnen. De optimale waarde lijkt rond de 50 procent te liggen van de dosering die momenteel wordt geadviseerd.

De onderzoekers benadrukken dat deze conclusie geen vrijbrief is om vrouwen met hartfalen te gaan 'onderbehandelen'. Meer onderzoek is nodig naar de vraag hoe verschillen tussen mannen en vrouwen de behandeling van hartfalen kunnen beïnvloeden, aldus de onderzoekers. (ANP)