Menzis maakt aanvragen tranformatiegelden eenvoudiger

Verzekeraar Menzis gaat ziekenhuizen een extra mogelijkheid bieden om transformatiegelden aan te vragen. Dat budget, bestemd voor initiatieven om de zorggroei in ziekenhuizen te laten krimpen, wordt tot dusverre nog niet voor de helft benut.

In het hoofdlijnenakkoord staat dat de volumegroei in de ziekenhuizen de komende jaren steeds verder moet worden beperkt tot uiteindelijk 0 procent groei in 2022. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn er transformatiegelden beschikbaar, die ziekenhuizen kunnen aanvragen om projecten die starten die de zorg anders organiseren. Van dat geld wordt echter relatief weinig gebruik gemaakt, bleek onlangs uit een monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er wordt dit zo’n 35 miljoen euro, nog niet de helft van het beschikbare bedrag.

Vouchers

Een belangrijke reden hiervoor is dat het voor ziekenhuizen vaak lastig is de gelden aan te vragen. Dat wil Menzis nu verbeteren door naast de reguliere aanvraagprocedure ook vouchers te introduceren, waarmee ziekenhuizen op een laagdrempelige manier transformatiegelden kunnen aanvragen. De vouchers, met een waarde van 25.000 of 50.000 euro, zijn beschikbaar voor alle ziekenhuizen. Dat geld is niet alleen bestemd voor initiatieven om meer zorg buiten het ziekenhuis te regelen, maar ook om de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Bijvoorbeeld door in te zetten op gepast gebruik van zorg, doelmatige inzet van dure geneesmiddelen en samen beslissen.

Beschikbaar budget

“Het recente bericht van de NZa kwam voor ons helaas niet als een verrassing”, zegt Marieke van der Lans, manager Zorginkoop bij Menzis in een verklaring. “We zien dat het beschikbare budget voor de transformatiegelden nog niet overal optimaal wordt benut. Met de ziekenhuizen in onze regio’s maken we hierover afspraken in onze meerjarenovereenkomsten. Het aantal overige aanvragen is echter beperkt, en de voorstellen zijn niet altijd concreet genoeg of voorzien van een duidelijk resultaat.”

Handleiding voor aanvraag

David Jongen, vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), sprak onlangs in een interview met Zorgvisie zijn zorgen uit over de beperkte inzet van de transitiemiljoenen. De NVZ is van plan samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een handleiding op te stellen om ziekenhuizen te helpen de gelden in handen te krijgen.