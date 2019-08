Lentis voldoet aan eerste deel aanwijzing IGJ

Ggz-instelling Lentis in Groningen voldoet aan het eerste deel van een eerder opgelegde aanwijzing. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De aanwijzing was bedoelt om de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van de zorg die de ggz-instelling leverde op te lossen.

‘Bestuurlijk hebben we wel een dubbel gevoel’, zegt bestuursvoorzitter Martin Sitalsing van de Groningse ggz-instelling Lentis in Dagblad van het Noorden. ‘’We hebben onze interne controles juist goed op orde. Juist daarom merkten we dit voorjaar dat we door personeelstekorten in de kliniek in Groningen niet exact volgens de regels konden werken. Daarover hebben we zelf het overleg gezocht met de inspectie. Daar zijn we vervolgens wel erg hard op afgerekend.’’

Last onder dwangsom

De IGJ gaf Lentis in mei van dit jaar een aanwijzing. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder dwingt de zorg te verbeteren. Omdat de ggz-aanbieder niet op tijd voldeed aan de aanwijzing, had de inspectie een last onder dwangsom opgelegd. Lentis heeft ondertussen voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen, waardoor deze last onder dwangsom wordt beëindigd.

Twee delen

De aanwijzing van dit voorjaar bestond uit twee delen. De eerste richtte zich op de vereiste dat binnen een maand bij alle nieuwe patiënten, binnen 24 uur na opname, een lichamelijk onderzoek moest worden uitgevoerd. Vervolgens moest de lichamelijke gezondheidstoestand betrokken worden bij de psychiatrische diagnostiek. In de dossiers wilde de inspectie terugzien dat risico’s afgewogen zijn en behandelplan-evaluaties gepland en uitgevoerd worden. Enige tijd later stelde de IGJ tijdens een onaangekondigd bezoek vast dat het Lentis niet volledig aan het eerste deel van de aanwijzing had voldaan. Een maand gelden legde de inspectie daarop de last onder dwangsom op.

Randvoorwaarden

Het tweede deel van de aanwijzing loopt nog. Daarin staat dat de ggz-aanbieder binnen drie maanden het aantal zorgverleners afgestemd moet hebben op het aantal patiënten en de doelgroep. Zo kunnen zorgverleners op een verantwoorde wijze zorg kunnen verlenen. Daarvoor moeten ook de randvoorwaarden om goede zorg te verlenen verbeterd zijn. Dat gaat dan over de dossiervoering. De inspectie geeft zorgaanbieder nog tot eind augustus om deze verbeteringen te treffen.