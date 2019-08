‘Parnassia blundert met mailadressen’

Door een menselijke fout zijn de emailadressen van honderden cliënten van zorggroep Parnassia op straat komen te liggen. Dat meldt de NOS, die een anonieme tip over het incident kreeg.

De e-mail was gericht aan 450 relaties van Parnassia. Het betrof een uitnodiging voor een eerste afspraak op de nieuwe locatie van het autismecentrum van Parnassia. Een medewerker zette de e-mailadressen in het to-veld in plaats van het het bcc-veld. Daardoor zagen alle geadresseerden wie de email had ontvangen.

Medische informatie

Een woordvoerder van Parnassia wil niet zeggen wat de relatie met de ontvangers precies is, maar gezien de aard van de mail ligt het voor de hand dat het merendeel in behandeling is voor autisme. Daardoor is in feite sprake van medische informatie. Een ontvanger van de email, die zelf op de wachtlijst staat voor behandeling, maakte de NOS attent op het incident. Parnassia heeft inmiddels excuses gemaakt en beterschap beloofd.