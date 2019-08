'Scherpere controle verkoop cilinders lachgas'

Er moet scherpere controle komen op de verkoop van grote cilinders lachgas. Hiervoor pleit de verslavingskliniek Jellinek zaterdag in Trouw.

"Het gebruik is enorm toegenomen", zegt Floor van Bakkum, manager preventie van verslavingskliniek Jellinek. "Het begon met de cilinders van slagroomspuiten. Tegenwoordig zie je meer grotere tanks met lachgas. Dat het volume toeneemt, baart ons wel zorgen." Volgens Van Bakkum moeten particulieren bij aankoop van een grote cilinder aangeven waar zij het voor nodig hebben. "Als jij dat bestelt, dan moet er controle op zijn. Vragen wat voor productiebedrijf iemand heeft. Hoe je dat juridisch regelt, weet ik niet. Meer stoffen worden zo gecontroleerd."

Twee twintigers belandden onlangs met verlammingsverschijnselen in het Medisch Spectrum Twente vermoedelijk na gebruik van lachgas. Eerder waren er al berichten over patiënten die in revalidatiecentra terecht kwamen nadat zij excessief lachgas hadden gebruikt.

Coördinatiepunt

Een aantal gemeenten heeft de verkoop tijdens evenementen al aan banden gelegd. Dit najaar komt een ‘coördinatiepunt’ met een advies aan het ministerie. (ANP)