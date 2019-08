De Noorderbrug overweegt een overname door 's Heeren Loo

De noordelijke instelling voor gehandicapten De Noorderbrug wil overgenomen worden door de landelijke organisatie voor verstandelijk gehandicapten ‘s Heeren Loo.

Afgelopen vrijdag liet de raad van bestuur weten dat het met 's Heeren Loo uitzoekt of er voldoende basis is voor een overname. ‘s Heeren Loo werkt landelijk - ook in het Noorden (Bedum, Leeuwarden en Geeuwenbrug). De Noorderbrug zit al jaren in financiële problemen. Eerder dit jaar liet de organisatie weten daardoor een fusie te willen. Bovendien werd gezegd dat de organisatie te klein en kwetsbaar is geworden.

Aanknopingspunten

Naar verwachting valt in december een besluit. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de medezeggenschapsorganen moeten zich er nog over uitspreken.

De Noorderbrug heeft een hoofdkantoor in Groningen en vestigingen in zes provincies. De instelling heeft 1600 cliënten – vooral mensen met niet-aangeboren hersenletsel en doofheid – en 800 medewerkers. Vorig jaar liep het verlies op, vooral omdat het systeem met zelfsturende teams niet goed bleek te werken. De vorige bestuurder is vertrokken en vervangen door een interim-bestuur.

Betere zorg

Dat interim-bestuur is op zoek gegaan naar een fusiepartner. Uit drie kandidaten is ‘s Heeren Loo geselecteerd. Die instelling biedt vooral zorg aan 10.000 cliënten met een verstandelijke beperking, maar ook aan 600 mensen met niet-aangeboren hersenletsel.