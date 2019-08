Dunya Woonzorg krijgt aanwijzing IGJ

Dunya Woonzorg heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), omdat de veiligheid en kwaliteit van de zorg in het geding is. Dunya moet de zorg binnen een maand op orde hebben.

Dunya schiet volgens de IGJ op alle thema’s die de inspectie toetst tekort. Deze thema’s zijn: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, medicatieveiligheid en sturen op kwaliteit en veiligheid. Zo wordt er door Dunya geen rekening gehouden met de wensen van cliënten en ze worden ook niet betrokken bij afspraken over de zorg. De zorgorganisatie heeft daarnaast geen actuele en volledige cliëntdossiers. De inspectie ziet tekortkomingen op het gebied medicatieveiligheid en er ontbreekt een kwaliteitssysteem. Het bestuur ontkent de problemen met kwaliteit en veiligheid en stelt dat zorgdossiers wel op orde zijn.

Bestuursdwang

Met de aanwijzing wil de inspectie Dunya dwingen om een einde te maken aan de tekortkomingen in de zorg die ze aanbiedt. Daarvoor krijgt de zorgorganisatie uiterlijk tot en met 19 september de tijd om zich te verbeteren. De inspectie stelt dat dit relatief een korte termijn is, vanwege de risico’s voor de cliënten. Ook speelt er mee dat Dunya eerder van de inspectie al de kans kreeg om de situatie te verbeteren. Wanneer Dunya niet aan de aanwijzingen voldoet per 19 september, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Niet de eerste keer

Op het moment levert Dunya zorg op één locatie in Arnhem (locatie Lotus) zorg aan ouderen met een migratieachtergrond. Vanwege een huurachterstand werd op dinsdag 14 mei 2019 boedelbeslag gelegd op het pand in Elst waar Dunya ook zorg verleende. Omdat Dunya de cliëntendossiers niet overdroeg aan de nieuwe zorgaanbieders, gaf de inspectie op 24 mei 2019 een aanwijzing, gevolgd door een last onder dwangsom op 31 mei 2019. De IGJ beëindigde deze op 12 juni 2019. De cliënten uit Elst zijn inmiddels verhuisd en worden al een aantal weken verzorgd door nieuwe zorgaanbieders.