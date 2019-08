Mosae Zorggroep Maastricht wil fuseren

De Mosae Zorggroep in Maastricht wil op korte termijn fuseren of samenwerken om de toekomst veilig te stellen. "Binnen een half jaar moet er duidelijkheid komen", zegt Rienk Goodijk, voorzitter van de raad van toezicht.

Een fusie of samenwerking zou ook meer ruimte bieden om meer te investeren in de kwaliteit van de zorg. Dat was een van de eisen die afgelopen voorjaar is gesteld door de IGJ. Mosae staat onder verscherpt toezicht.

Mosae Zorggroep, met drie zorgcentra voor ouderen, zit al jaren in de problemen op financieel en zorginhoudelijk gebied. De instelling maakt verlies en wist dat te maskeren met de verkoop van vastgoed. Ook vorig jaar maakte de instelling in de zorgexploitatie verlies. Hoeveel is onbekend, want het jaarverslag over 2018 is nog niet gepubliceerd.

1,5 miljoen verlies

Interim-bestuurder Anitra Louwers – die de eerder deze maand voortijdig vertrokken Bram van de Langenberg opvolgde – zei vorige week in dagblad De Limburger dat ook dit jaar financieel lastig wordt: in het eerste halfjaar is al 1,5 miljoen euro verlies geleden.

Sevagram, Meander, Envida en Cicero liggen voor de hand als mogelijke fusiepartners. Ook zoekt Mosae naar een partij die de restaurants in de drie zorgcentra wil overnemen. Daar wordt jaarlijks 6,5 ton verlies op geleden. De zorggroep probeert bovendien een oplossing te vinden voor de personele krapte én bovenmatige inzet van zzp’ers.

Zorgkwaliteit

Goodijk benadrukt dat de voorgenomen ingrepen in de organisatie en de verkenning van mogelijke samenwerking niet ten koste gaan van de zorgkwaliteit en dat alles zorgvuldig in overleg met de medezeggenschapsorganen en andere betrokkenen wordt aangepakt: "Ook blijft Mosae investeren in de verhoging van de kwaliteit van de zorg."