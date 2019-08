Amgen koopt rechten van psoriasmiddel Otezla voor 13,4 miljard

Celgene heeft de wereldwijde rechten van het psoriasmedicijn Otezla verkocht aan Amgen. De Amerikaanse biotechgigant legde er 13,4 miljard dollar voor neer. Dat is volgens De Tijd een van de grootste bedragen die ooit betaald werden voor één medicijn.

De deal is onderdeel van een overname die eerder dit jaar werd gedaan. Het Amerikaanse Bristol-Myers Squibb (BMS) nam begin dit jaar concurrent Celgene over voor 74 miljard dollar. Een voorwaarde voor de overname was echter dat Celgene het medicijn Otezla van de hand deed.

Opmerkelijk

De Belgische krant De Tijd schrijft dat de deal in verschillende opzichten opmerkelijk is. Amgen is het grootste biotechbedrijf ter wereld, terwijl Otezla geen biotechmedicijn is maar ontstaat door klassieke chemie. Daarnaast is de prijs die het bedrijf heeft betaald voor Otezla 'veel hoger dan verwacht'. Volgens de krant had een analist de waarde van het medicijn eerder dit jaar op 9 miljard dollar geschat.

Otezla is een medicijn voor de behandeling van psoriasis en psoriatische artritis. Vorig jaar leverde het 1,61 miljard dollar omzet op.