Van Regenmortel hoogleraar op bijzondere leerstoel Sociaal Werk

Tine Van Regenmortel is voor vijf jaar benoemd tot hoogleraar op de bijzondere leerstoel Sociaal Werk aan de Tilburg University. De leerstoel wordt gefinancierd door de Stichting Sociaal Werk. Zij volgt René Schalk op, die de leerstoel gedurende de eerste termijn van vijf jaar heeft bezet. Samen hebben ze in die tijd de Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo opgezet en vormgegeven, Van Regenmortel in de rol van coördinator.

Tine Van Regenmortel is zowel in Nederland als in België een autoriteit op het terrein van empowerment en de doorvertaling daarvan in praktijk, beleid en onderzoek. Ze heeft veel ervaring in academisch, beleids- en praktijkgericht onderzoek over empowerment, ervaringsdeskundigheid, armoede, sociale uitsluiting, kwetsbare groepen, sociaal werk en zorg. In 2011 hield ze de Marie Kamphuis lezing ‘Lexicon van empowerment’.



Prof. dr. Tine Van Regenmortel (1961) behaalde haar doctoraat in de Psychologische Wetenschappen aan de KU Leuven over het thema ‘Empowerment en maatzorg. Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede’. Sinds 1988 is ze verbonden aan HIVA KU Leuven (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) waar ze hoofd is van de Onderzoeksgroep Sociaal en Economisch Beleid en Maatschappelijke Integratie (SEBMI). Ze heeft sinds 2005 een onderwijsopdracht aan de Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven in de Master Sociaal Werk en Sociaal Beleid. Ook is ze sinds 2014 verbonden aan Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, als coördinator van de Academische Werkplaats Sociaal Werk.