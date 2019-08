Schuitemaker volgt Huber op als directeur iPH

Per 1 augustus is Angelique Schuitemaker de nieuwe directeur van het Institute for Positive Health (iPH). Machteld Huber, de grondlegger van positieve gezondheid, treedt na 4 jaar treedt terug. Dat meldt het iPH in een persbericht.

Angelique Schuitemaker is van huis uit verpleegkundige en was enige tijd directeur thuiszorg van Omring. Daarna werd ze bestuurder van ZONH, een advies- en implementatiebureau voor de realisatie van samenhangende zorg in Noord-Holland. In haar vorige functies heeft Schuitemaker veelvuldig gewerkt met het gedachtegoed van positieve gezondheid.

Samenwerking

Aan de hand van een werkplan gaat iPH de komende jaren inzetten op de implementatie van het gedachtegoed in de Nederlandse gezondheidszorg en op samenwerking met andere organisaties. Schuitemaker: ‘De komende jaren nemen we het voortouw om de beweging kracht bij te zetten, samen met onze partners. De focus ligt op de implementatie ervan in het beleid en in de praktijk, maar ook in de opleiding van professionals. Daarom stimuleren we onderzoek in brede zin: wat werkt en wat niet? En natuurlijk haakt iPH aan op bestaande bewegingen die de zorg en gezondheid helpen verbeteren.’

Een eer

De boodschap van Huber aan haar opvolgster: ‘Hou de bezieling rond positieve gezondheid vast, dan valt er veel te bereiken.’ Schuitemaker: ‘Het is uitermate eervol om deze beweging op gang te houden. Niet groots en meeslepend, maar met hanteerbare en overzichtelijke stappen van onderaf. Dat zie ik als mijn persoonlijke opgave.’ Huber blijft betrokken als strategisch adviseur voor iPH.