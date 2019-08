Bestuur V&VN treedt af om BIG II

Het voltallige bestuur van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) treedt af. Dit maakt het bestuur bekend op de eigen website. Twee van de aftredende bestuurders, Wilma Jackson en Marie-Louise van der Kruis, blijven demissionair aan om de continuïteit te bewaken en een interim-bestuur aan te stellen.

Aftredend voorzitter Henk Bakker legt uit: "De afgelopen tijd is het vertrouwen van verpleegkundigen in hun beroepsvereniging geschonden. Dat komt doordat wij als bestuur niet de juiste keuzes hebben gemaakt over het wetsontwerp BIG-II en de hieraan gekoppelde overgangsregeling. Ook hebben we onze achterban niet voldoende de kans gegeven zich over zo’n belangrijk onderwerp uit te spreken. Dat spijt ons enorm en daar nemen we nu onze verantwoordelijkheid voor."

Of het besluit voor gevolgen heeft voor de positie van directeur Sonja Kersten is op dit moment nog niet duidelijk.