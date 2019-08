'Betwist medicijn tegen taaislijmziekte kost 72 miljoen'

In 2018 werd 72 miljoen euro uitgegeven aan Orkambi, een medicijn tegen taaislijmziekte. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Een doosje van het medicijn kost meer dan 12.000 euro. Het is dan ook geen verrassing dat het de ranglijst van duurste geneesmiddelen aanvoert.

In het najaar van 2017 is het middel opgenomen in het basispakket, terwijl de werking ervan bij veel patiënten niet of onvoldoende werkt. Het medicijn wordt bovendien door weinig mensen gebruikt. Het Parool weet dat het vorig jaar door twee apotheken in Nederland werd verstrekt, waarschijnlijk aan minder dan zeshonderd mensen.

Kortingen

Het Parool schrijft dat minister Bruno Bruins voor Medische Zorg meldt 'dat die 72 miljoen euro niet de prijs is die door de burger wordt betaald, omdat er achter de schermen kortingen zijn bedongen'. Orkambi zou juist naar een aanvaardbare prijs zijn gegaan. Hij maakt het bedrag niet bekend.

Aanklacht

Begin dit jaar heeft Vertex, de fabrikant van het peperdure medicijn, minister Bruno Bruins aangeklaagd. De farmaceut is het niet eens met de manier waarop Nederland de maximumprijs voor Orkambi berekent. De aanklacht is niet veel later ingetrokken.