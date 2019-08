Catharina Ziekenhuis krijgt naheffing fiscus van 5,8 miljoen

De fiscus heeft het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een belastingaanslag opgelegd van 5,8 miljoen euro vanwege niet-afgedragen btw. De fiscus accepteert de constructie met schoonmaakbedrijf Facilitesse niet. De 5,8 miljoen euro is driekwart van de jaarwinst over 2018.

Het draait om de fiscale status van Facilitesse. In 2010 kreeg het Catharina Ziekenhuis vrijstelling van de belastingdienst voor de betaling van btw van Facilitesse. Ze kreeg die vrijstelling omdat Facilitesse een fiscale eenheid zou vormen: het bedrijf zou organisatorisch, economisch en financieel onderdeel zijn van het ziekenhuis. Facilitesse hoeft dan geen btw af te dragen, en het Catharina Ziekenhuis dus ook niet.

Hoger beroep

Tot verbazing van het Catharina Ziekenhuis kwam de fiscus daar vijf jaar later op terug. Daarop ging het ziekenhuis naar de rechter en won, maar in hoger beroep gaf het gerechtshof in Den Bosch de belastingdienst toch gelijk. Die uitspraak was tot voor kort niet bekend, omdat het gerechtshof die nooit heeft gepubliceerd. Het vonnis staat sinds enkele dagen – geanonimiseerd en zonder bedragen - op rechtspraak.nl.

Concurrentievoordelen

Het gerechtshof in Den Bosch gaf de fiscus in hoger beroep gelijk, omdat de rechtbank geen rekening zou hebben gehouden met het Europese recht. Het hof vond dat de fiscus terecht wees op de (hogere) EU-rechtsregel dat het Catharina Ziekenhuis met haar constructie onterecht concurrentievoordelen had.

Bij cassatie staat altijd centraal of de rechtsregels door rechtbank en gerechtshof op juiste wijze zijn toegepast. “In ons cassatieverzoek doen we een beroep op het vertrouwensbeginsel”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis: “In 2010 kregen we toestemming van de fiscus dat we geen btw hoefden af te dragen. Dan kun je daar volgens ons niet na vijf jaar met terugwerkende kracht op terugkomen.”

Geen boete

Uit het vonnis van mei blijkt dat de fiscus het Catharina Ziekenhuis nog deels tegemoet is gekomen. De fiscus heeft wel rente berekend over de btw-miljoenen in deze periode - in totaal 73.000 euro - maar het ziekenhuisbestuur geen boete opgelegd. Boetes kunnen in vergelijkbare gevallen oplopen tot 100 procent.

Voorziening

Na de negatieve uitspraak in hoger beroep moest het Catharina Ziekenhuis vorig jaar al 4.9 miljoen euro overmaken aan de belastingdienst over de jaren 2009-2015. Voor 2016 en 2017 zijn nog geen naheffingsaanslagen gestuurd door de fiscus, maar waarschijnlijk volgt dat op korte termijn. De raad van bestuur van het ziekenhuis heeft hiervoor alvast een voorziening getroffen van 0,9 miljoen euro.