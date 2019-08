Oud-V&VN voorzitter had 'deze impact niet verwacht'

'We kregen de geest niet meer in de fles', zegt Henk Bakker over de commotie over de wet BIG II in een interview met Zorgvisie. Deze week stapte het volledige bestuur op.

De verpleegkundigenorganisatie steunde aanvankelijk het omstreden wetsvoorstel BIG II, waarin de functiedifferentiatie tussen mbo- en hbo-opgeleid personeel formeel wordt geregeld. Vanuit het werkveld kwam veel weerstand, maar toen de V&VN de steun weer introk was het eigenlijk al te laat. "Met de kennis van nu hadden we in juni aan de bel moeten trekken", zegt Bakker daarover in het interview. "We hadden deze plannen voor Wet BIG II en de overgangsregeling opnieuw moeten voorleggen aan onze leden. Deze impact hadden we niet verwacht." Ook gaat de oud-voorzitter in op het opreden van minister Bruins in talkshow Jinek, dat hij "niet handig" noemt.