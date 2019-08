VVD'er Arno Rutte, woordvoerder gezondheidszorg, verlaat Kamer

VVD'er Arno Rutte vertrekt uit de Tweede Kamer. Hij wil meer tijd vrijmaken voor zijn privéleven.

De 47-jarige Rutte gaat werken bij strategieconsultancybureau Vintura. Daar wijdt hij zich opnieuw aan de gezondheidszorg, waarover hij in de Kamer ook het woord voerde.

Lange dagen

Het Kamerwerk werd Rutte na zeven jaar te veel, laat hij weten. De lange dagen in Den Haag trokken een te grote wissel op het gezinsleven van de Groninger. Hij heeft "getracht een balans te vinden tussen thuis en werk. Soms lukte het, te vaak niet. Die balans wil ik veranderen."



Dat Rutte vorig jaar getuige was van de kennelijke poging van een man om zich in de vergaderzaal van de Kamer te verhangen, heeft volgens hem geen rol gespeeld. Dat voorval heeft hij van zich af kunnen zetten.



Rutte wordt half oktober vervangen door Bart Smals. Die zit al in de Kamer om waar te nemen voor de zwangere Bente Becker, maar schuift dan door.



Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff begrijpt Rutte wel. Hij dankt hem "voor zijn inzet om de zorg in ons land te verbeteren en betaalbaar te houden".

Verloop in de Kamer

Rutte is deze regeerperiode al het zevende VVD-Kamerlid dat voortijdig het Binnenhof verlaat. Zijn opvolger Smals had de 48e plaats op de kandidatenlijst, maar treedt dus toch definitief toe tot de 33-koppige fractie.



Het grote verloop, van in totaal inmiddels 21 Tweede Kamerleden, is een doorn in het oog van Kamervoorzitter Khadija Arib. Vertrekkers zouden de kiezers teleurstellen en de indruk wekken dat ze het Kamerlidmaatschap slechts als een opstapje voor een aantrekkelijker baan hebben beschouwd. Wel toonde ze eerder begrip voor parlementariërs die worstelen met de werkdruk en sprak ze daarover haar zorg uit. (ANP