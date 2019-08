Oosterhout ontkent te laag bod voor terrein noodlijdend Juzt

De gemeente Oosterhout ontkent dat zij een te laag bod heeft gedaan op het vastgoed van de noodlijdende jeugdzorgaanbieder Juzt. "Wij hebben een reële marktprijs geboden”, zegt wethouder Robin van der Helm in het Brabants Dagblad. Hij reageert hiermee onder mee op vragen van het ministerie van VWS.

Oosterhout wil woningen bouwen op het terrein van de voormalige jeugdinstelling Lievenshove. Het bod van de gemeente zou echter onder marktprijs liggen, zo meldde dagblad BN DeStem. De eigenaar, jeugdzorgaanbieder Juzt is bijna failliet. VWS heeft drie miljoen euro aan steun toegezegd om de afbouw van de zorgorganisatie in goede banen te leiden. Het ministerie had daarom vraagtekens bij berichtgeving dat de gemeente misbruik zou willen maken van de situatie door te laag te bieden.

In reactie op de ophef zegt wethouder Van der Helm dat er geen sprake is van een bod onder de marktprijs. Hoeveel Oosterhout geboden heeft en hoe groot het gat is met het bedrag dat Juzt wil hebben, wil Van der Helm niet zeggen. Volgens kringen rond Juzt zou Oosterhout nog geen twee miljoen euro hebben geboden voor het terrein, terwijl de grond een veelvoud waard zou zijn. Volgens de wethouder zou juist de zorgaanbieder een te hoge prijs in gedachten hebben gehad. De onderhandelingen tussen beide partijen lopen ondertussen gewoon door, aldus het Brabants Dagblad.