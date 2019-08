'Voortdurende discussie over bevoegdheden' bij Laurentius

De voortdurende discussie over de bevoegdheden tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond is de belangrijkste oorzaak dat de vier toezichthouders vorige maand zijn opgestapt. “Zo kon het echt niet verder”, zegt Anke Meijs, ex-voorzitter van de raad van toezicht.

"Het was een onwerkbare situatie", zegt Meijs. "De samenwerking met de interim-bestuurder Marja Weijers verliep stroef. We werden als raad van toezicht over belangrijke zaken niet geïnformeerd of te laat. Ook erkende Weijers sommige bevoegdheden van de raad van toezicht niet."

Governance Code

Weijers liet na het vertrek van de raad van toezicht aan Skipr weten dat de belangrijkste oorzaak was dat twee van de vier toezichthouders tegen de wens van haar en in strijd met de Governance Code een derde zittingstermijn wilden. Ze gaven aan dat ze dan beter de beoogde fusie met het Venlose ziekenhuis VieCuri konden begeleiden.

Niet escaleren

Meijs: "We wilden het probleem niet laten escaleren, dus zijn we opgestapt. We wilden niet het belang van het ziekenhuis schaden. Maar laat duidelijk zijn dat hier echt iets aan de hand was. We vertrekken natuurlijk niet zomaar." Eerder ging de raad van toezicht enkele malen naar de IGJ om de situatie aan te kaarten: de laatste keer in juli om te zeggen dat ze met zijn vieren zouden opstappen. Enkele weken later stelde de IGJ het ziekenhuis onder verscherpt toezicht.

Onverantwoord

Weijers was ontstemd over het plotselinge vertrek van de hele raad van toezicht, zei ze twee weken geleden tegen Skipr: "Ik vind het maatschappelijk onverantwoord wat ze hebben gedaan. Ze zijn bijna per direct opgestapt, twee dagen na hun besluit, waardoor we opeens in een nieuwe situatie terechtkwamen."

De aanstelling van een tweede bestuurder loopt nu forse vertraging op. Weijers verwacht dat pas volgend jaar april de raad van bestuur compleet is, omdat er eerst een nieuwe raad van toezicht moet komen. Weijers onderzoekt of ze de raad van toezicht aansprakelijk kan stellen voor eventuele consequenties van hun plotselinge opstappen.

Geen aansprakelijkheid

"Ik zou niet weten waar die claim over zou moeten gaan", vertelt Meijs. "We erkennen geen enkele aansprakelijkheid voor de ontstane situatie." Verder wil ze liever in de media niet in discussie over het conflict met de raad van bestuur.

Zowel Meijs als Weijers benadrukken dat de onrust in de top van het ziekenhuis geen gevolgen heeft voor de zorg aan patiënten. Meijs zegt dat de kwaliteit van de zorg nooit het probleem is geweest en ook dat er geen conflict was met de medische staf: "Het Laurentius is een prima ziekenhuis." Volgens Weijers gaat het fusieproces met VieCuri gewoon door: eind dit jaar gaat het fusievoorstel naar de NZa en daarna naar de ACM. De fusiedatum blijft 1 januari 2021.