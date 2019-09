Olcea stopt ermee, zorginspectie trekt aanwijzing in

Olcea Nieuwe Zorglandschap is gestopt met het leveren van zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beëindigt daarom de aanwijzing die zij de zorgaanbieder had gegeven.

Olcea leverde thuiszorg in Hengelo en Enschede en had in beide steden een locatie voor dagbesteding. De zorgaanbieder kreeg een een aanwijzing omdat de inspectie geen vertrouwen had in de aansturing van Olcea. Ook was de cliëntveiligheid bij Olcea in het geding doordat de kwaliteit van zorg tekortschoot.

Voordat de inspectie deze maatregel nam, stond Olcea langdurig onder verscherpt toezicht. Nu Olcea geen zorg meer verleent, beëindigt de inspectie het aanwijzingstraject.