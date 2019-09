Beter getrainde artsen leveren meer orgaandonoren op

Wanneer spoedeisende hulp artsen beter getraind zijn in het herkennen van potentiele orgaandonoren, resulteert dat uiteindelijk in meer organen voor mensen op de wachtlijst.

Dat stelt Marloes Witjes, als onderzoeker verbonden aan het Radboudumc. Op woensdag 5 september promoveert zij op verbeterpunten in de keten van orgaandonatie in Nederland.

'Wereldwijd probleem'

Cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) tonen aan dat de cijfers voor een transplantatie de afgelopen jaren alleen maar gestegen zijn. Waar het in 2014 nog om 1044 wachtenden ging, is dit aantal in 2018 gestegen naar 1195. Witjes benadrukt dat het tekort een wereldwijd probleem is. “Daarom wilden we weten hoe je het orgaandonatieproces in het ziekenhuis kunt verbeteren”, aldus Witjes tegen het Nederlands Dagblad.

Focus op SEH-afdeling

In haar studie legde ze niet de intensive care, maar de artsen en verpleegkundigen van de SEH-afdeling onder de loep. “Daar zit potentieel”, legt Witjes uit. “Het gaat om de acute gevallen: mensen die als gevolg van een ongeluk, beroerte of hersenbloeding binnenkomen”.

Protocol

Om de mogelijke donoren beter te herkennen, ontwikkelde Witjes een protocol. Hierbij waren neurologen, SEH-artsen en ic-artsen betrokken. Nadat het protocol getest is in ziekenhuizen in de regio Nijmegen, concludeerde Witjes dat de bewustwording toenam, wat meer donoren opleverde.

De promovendus verwacht dat ook andere ziekenhuizen in Nederland met het protocol gaan werken.