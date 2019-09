Dirk Jan van den Berg nieuwe voorzitter ZN

Dirk Jan van den Berg wordt 1 februari de nieuwe voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hij volgt André Rouvoet op.

Van den Berg is voorzitter van de raad van bestuur van Sanquin, de organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt en wetenschappelijk en diagnostisch onderzoek doet. Op 1 februari loopt de tweede en laatste bestuurstermijn van Rouvoet af.

Ambassadeur China

Voor zijn aantreden bij Sanquin, in 2015, was Van den Berg onder meer voorzitter van het College van Bestuur van TU Delft, ambassadeur in China, permanent vertegenwoordiger voor Nederland bij de Verenigde Naties en secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van den Berg heeft toezichthoudende functies bij FMO en Gasunie, is lid van de Centrale Plan Commissie van het Centraal Planbureau en voorzitter van het European Institute of Innovation & Technology.

Petra van Holst, algemeen directeur van ZN, is verheugd met de benoeming: “Van den Berg is een zeer ervaren bestuurder, een diplomaat met visie.” Jean-Paul van Haarlem, vice-voorzitter van ZN: “Wij kijken er als bestuur naar uit om samen met hem verder invulling te gaan geven aan onze ambities voor de toekomst van de zorg. Verbinden, vertrouwen en vernieuwen spelen daarbij een cruciale rol."

Samenwerking

Van den Berg is enthousiast over zijn benoeming: “Ik vind het een eer en een prachtige kans om mij in de positie van voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland te mogen bezighouden met de zorg, een actueel en relevant thema dat ons allemaal aangaat. In mijn nieuwe rol zie ik uit naar de samenwerking met de zorgverzekeraars en het contact met vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders."

Hij hoopt bij te dragen aan de "toekomstbestendigheid van ons zorgstelsel en de noodzakelijke vernieuwing van zorg mede vorm te geven", laat Van den Berg weten: "De uitdagingen zijn legio, maar de opdracht is onveranderd: kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor Nederland."