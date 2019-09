Zorgverzekeraars stoppen betalingen aan Naborgh

Zorgverzekeraars DSW en CZ hebben afgelopen week per direct hun betalingen opgeschort aan Thuiszorg Naborgh in Rotterdam, het thuiszorgbedrijf dat eerder in opspraak kwam door publicaties van KRO-NCRV’s Pointer, Reporter Radio en Follow the Money. Dat meldt Follow the Money.

DSW en CZ hebben hun verzekerden benaderd om hen te bemiddelen naar andere zorgaanbieders. DSW doet dat vanaf dinsdag ook daadwerkelijk.



Aanleiding hiervoor waren meldingen vorige week bij de verzekeraars dat Naborgh ongekwalificeerd personeel inzet voor medische handelingen. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontving daarover een melding begin juli. Dat leidde tot een toezichtbezoek waarover nog een rapport gepubliceerd moet worden. (ANP)