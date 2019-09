Ruim 80 procent van de ziekenhuizen laat patiënten gegevens inzien

Ziekenhuizen zijn op de goede weg wat betreft online inzage in of een elektronische afschrift van hun medische gegevens. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Nictiz. Patiënten kunnen hun gegevens bij 60 van de 73 ziekenhuizen inzien via een patiëntportaal. Vorig jaar waren dat er 49.

Dat is in lijn met de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg, die voorschrijft dat patiënten per 1 juli 2020 recht hebben op online inzage in of een elektronische afschrift van hun medische gegevens. Nictiz schrijft dat een deel van de dertien ziekenhuizen die nog geen online inzage bieden, aangeven dat ze binnenkort een patiëntportaal lanceren.

Verdubbeling in gebruik

Door online inzage hebben patiënten 'meer inzicht in hun gezondheid, omdat ze over hun eigen patiëntgegevens, zoals uitslagen van bloedonderzoek, beschikken', schrijft Nictiz in een persbericht. Volgens de NVZ maken steeds meer patiënten gebruik van inzage in patiëntendossiers. Het aantal patiënten dat er gebruik van maakt zou verdubbeld zijn ten opzichte van vorig jaar.

Resultaten

Op 'Hoe online is jouw ziekenhuis?' is te zien bij welke ziekenhuizen welke informatie online te vinden is. Bij vrijwel alle ziekenhuizen met een portaal kan men onderzoeksresultaten en laboratoriumresultaten inzien. Bij 52 ziekenhuizen kunnen patiënten verslagen van beeldvormend onderzoek en radiologie inzien, meldt Nictiz. "Geen enkel ziekenhuis biedt inzage in röntgenfoto’s en MRI-scans aan. Vorig jaar kon dit nog bij vier ziekenhuizen." Het medicatieoverzicht is bij 44 van de 60 portalen in te zien. Patiënten kunnen bij slechts negen ziekenhuizen wijzigingen in het medicatieoverzicht aanvragen. Het is vaak wel mogelijk om herhaalrecepten aan te vragen.

Alle zestig ziekenhuizen maken gebruik van twee factor authenticatie. Vaak is dat een inlog via DigiD en een sms. Vanaf volgend jaar zal er volgens Nictiz waarschijnlijk gestreefd worden naar een eenmalige ID-check.