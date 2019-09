's Heeren Loo benoemt directeur Digitalisering en IT

Maarten Brouwer is aangesteld als directeur Digitalisering en IT bij 's Heeren Loo, aanbieder van zorg voor mensen met een beperking.

Brouwer heeft veel ervaring opgedaan als eindverantwoordelijk IT-manager in de onderwijs- en onderzoekswereld, de afgelopen jaren bij Wageningen University & Research.

De raad van bestuur is van mening dat de dienstverlening in de digitale keten met de aanstelling van Brouwer 'naar een nog hoger niveau getild kan worden', zo wordt gemeld in een persbericht. "Digitalisering is binnen de strategie van de organisatie een van de belangrijke thema’s voor de toekomst." Ernst Klunder, lid van de raad van bestuur, gelooft dat er meer verbinding zal ontstaan tussen de verschillende disciplines die zijn betrokken bij de zorg."

Vorige week benoemde 's Heeren Loo een nieuwe regiodirecteur, Saskia Emmerik. De zorginstelling kwam de afgelopen maanden in het nieuws vanwege diverse overnames.