'Kwart Nederlandse kinderen groeit op als mantelzorger'

In Nederland groeit één op de vier kinderen op als mantelzorger. Zij helpen hun ouders of andere familieleden vanwege een handicap of ziekte.

Steunpunt informele zorg Breda (StiB) organiseerde onlangs een feestje voor deze groep met pizza, spelletjes en een luisterend oor. Op het eerste gezicht lijkt het een verjaardagsfeestje, maar wie goed luistert naar de gesprekken hoort al snel dat het veel over hulpbehoevende familieleden gaat, aldus het Brabants Dagblad.

Herkenning en erkenning

Marije Ammerlaan, projectmanager signalering bij StiB, legt uit dat dat ook precies het idee is achter de middag. "Het gaat om de herkenning bij elkaar en om ze erkenning te geven voor hun gevoelens." Eén op de 4 kinderen in Nederland op in een gezin waar iemand hulp nodig heeft. Van deze groep is er een kwart die echt ondersteuning dient te hebben.

'Voorlichting kan beter'

De StiB-projectmanager merkt dat er de laatste jaren meer zorg is vanuit de overheid voor deze groep, al kan de voorlichting naar het grote publiek nog wel wat beter. "Deze kinderen hebben vaak zorgen in het hoofd of komen zelf zorg tekort, daar willen we meer aandacht voor."