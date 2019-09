Vijf finalisten Nationale HR Zorg Award

Dit zijn de vijf genomineerden voor de Nationale HR Zorg Award 2019: Attent Zorg & Behandeling, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ROHA Amsterdam, Arkin en Deventer Ziekenhuis.

Uit 52 inzendingen werden de projecten van deze vijf organisaties gekozen vanwege hun bijzondere bijdrage aan werkplezier in de zorg.

De winnaar wordt op 1 oktober door Tommie Niessen bekendgemaakt tijdens het HR-event van FWG Progressional People, ‘Be good and show it’, over 'magnetisch werkgeverschap'. FWG is een advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg.

Meer werkplezier

De Nationale HR Zorg Award is een initiatief van FWG Progressional People en bedoeld om een bijdrage te leveren aan het vergroten van werkplezier in de zorg, zorgmedewerkers te behouden en instromers aan te trekken. Voorzitter van de vakjury is Greet Prins (Philadelphia) en bestaat verder uit Marita Bossers (Planetree), Tjitte Alkema (NVZ), Lieke Lange (namens de winnaar van 2018, Pluryn) en Elise Merlijn (FNV).

Innovatie en creativiteit

De 52 inzendingen zijn beoordeeld op hun bijdrage aan werkplezier, de mate van innovatie, creativiteit en duurzaamheid. De kwaliteit van de inzendingen was hoog, laat FWG Professional People weten. Naast de vakjuryprijs zal op 1 oktober ook een publiekswinnaar worden gekozen en een eervolle vermelding uitgereikt.