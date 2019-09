'Opnamestop dreigt in Deventer Ziekenhuis'

In het Deventer Ziekenhuis volgt mogelijk een opnamestop. Dat meldt de Stentor. De druk op de werkvloer zou niet houdbaar zijn. Reden hiervoor is een toenemende stroom aan patiënten, het feit dat zij langer blijven liggen en dat er relatief veel patiënten zijn die intensieve zorg nodig hebben, meldt de regionale krant.

De Stentor baseert haar berichtgeving op een interne mededeling die deze week is verspreid onder ziekenhuispersoneel. In de mededeling wordt vermeld dat er dit jaar gemiddeld veertien bedden per dag meer in gebruik waren dan vorig jaar, terwijl er niet meer mensen werkzaam zijn.

"Vanwege de huidige capaciteitsproblemen heeft de raad van bestuur overleg gevoegd met de medische staf over het treffen van extra maatregelen, nadat eerder genomen stappen niet afdoende zouden zijn gebleken", schrijft de krant. Zo opent het ziekenhuis 'de komende tijd niet meer bedden dan waar personeel voor beschikbaar is', worden 'verpleegkundigen vanuit andere locaties ingezet in het ziekenhuis en wordt ook op andere wijze geschoven met personeel'. Als dit niet helpt, gaat het Deventer Ziekenhuis volgens de Stentor een opnamestop van patiënten overwegen.

Het Deventer Ziekenhuis stelde in de zomer van 2014 vijf keer een opnamestop in. Het Medisch Spectrum Twente (MST) kondigde eind juli een opnamestop aan omdat het ziekenhuis niet voldoende verpleegbedden vrij had. Een woordvoerder van het MST zei tegen Tubantia dat het probleem in de doorstroming ligt, met name naar andere instellingen als verzorgings- en verpleeghuizen.