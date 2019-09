Deventer Ziekenhuis wendt dreigende opnamestop af

Het Deventer Ziekenhuis heeft met acuut ingrijpen een dreigende opnamestop afgewend. Door patiënten te clusteren, extra personeel in te zetten en afspraken te maken met verpleeghuizen heeft het ziekenhuis naar eigen zeggen de druk op de verpleegafdeling weten te verlichten.

Dagblad De Stentor meldde eerder dat het Deventer Ziekenhuis zich mogelijk genoopt zou zien tot een opnamestop. De Stentor baseerde haar berichtgeving op een interne mededeling die deze week is verspreid onder ziekenhuispersoneel. Daaruit kwam naar voren dat er dit jaar gemiddeld veertien bedden per dag meer in gebruik zijn dan vorig jaar, terwijl er niet meer mensen werkzaam zijn. Achterliggende oorzaken voor de groeiende druk op de verpleegafdeling zijn een toenemende stroom aan patiënten, langere ligduur en een intensievere zorgvraag.

Capaciteit

"Vanwege de huidige capaciteitsproblemen heeft de raad van bestuur overleg gevoegd met de medische staf over het treffen van extra maatregelen, nadat eerder genomen stappen niet afdoende zouden zijn gebleken", schrijft de krant. Zo opent het ziekenhuis 'de komende tijd niet meer bedden dan waar personeel voor beschikbaar is', worden 'verpleegkundigen vanuit andere locaties ingezet in het ziekenhuis en wordt ook op andere wijze geschoven met personeel'. Als dit niet helpt, gaat het Deventer Ziekenhuis volgens de Stentor een opnamestop van patiënten overwegen.

Ingrijpen

Volgens woordvoerder Erick van Zijl is een opnamestop door krachtdadig ingrijpen van de baan. In hoeverre het DZ daarmee productieafspraken met de zorgverzekeraar doorkruist is niet uidelijk. "Onze eerste focus was rust op de verpleegafdeling zodat onze mensen hun werk weer goed kunnen uitvoeren", aldus Van Zijl. "Wat dit betekent voor de afspraken met de zorgverzekeraar kunnen we nu nog niet beoordelen. Dat moment komt nog."

Het Deventer Ziekenhuis stelde in de zomer van 2014 vijf keer een opnamestop in. Het Medisch Spectrum Twente (MST) kondigde eind juli een opnamestop aan omdat het ziekenhuis niet voldoende verpleegbedden vrij had. Een woordvoerder van het MST zei tegen Tubantia dat het probleem in de doorstroming ligt, met name naar andere instellingen als verzorgings- en verpleeghuizen.