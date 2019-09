Nivel onderzoekt gezondheidseffect tasers

Terwijl de roep om ruimere inzet van stroomstootwapens door de politie groeit, gaat Nivel onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van blootstelling aan zogeheten tasers.

De taser is ontwikkeld in de Verenigde Staten en is daar, zoals ook in andere landen, onderdeel van de wapenuitrusting van de politie. Er zijn inmiddels meerdere pilots uitgevoerd met de toepassing van de taser in de Nederlandse politiepraktijk. In monitoringsverslagen van de politieacademie stonden de mogelijke gezondheidseffecten niet centraal. Het Nivel-onderzoek heeft tot doel om meer inzicht te krijgen in gezondheidsrisico’s op basis van internationale literatuur.

Nivel gaat nu een systematisch literatuuronderzoek uitvoeren. Allereerst wil het onderzoeksinstituut in kaart brengen welke studies er voorhanden zijn van voldoende wetenschappelijke kwaliteit. Daarna wil Nivel de vraag beantwoorden hoe groot de kans is op een ernstige verwonding, respectievelijk op ernstige complicaties van het geraakt worden door een Taser en of daarbij risicogroepen zijn te onderscheiden.

De discussie over ruimere inzet van stroomstootwapens laaide deze week op na berichten over groeiend geweld tegen politiemensen. In de Tweede Kamer liet minister Grapperhaus van Justitie weten voorstander te zijn bredere inzet.