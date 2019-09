Zorggroep gebruikt onrechtmatig logo's voor locatieverboden

Zeker vier oud-medewerkers en cliënten hebben van Zorggroep Aventura uit Drachten een locatieverbod gekregen. Het zorgbedrijf gebruikte hiervoor officiële logo's van instanties, die hier niets van af wisten. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Logo's van de politie, de gemeente, het Openbaar Ministerie en Horeca Nederland zijn volgens de krant gebruikt door de zorginstelling. De verboden zouden zijn opgelegd voor locaties van de zorginstelling die beschermd wonen en ambulante begeleiding aanbieden aan mensen met een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking.

Bestuurder Ron Booi zegt tegen de Leeuwarder Courant dat hij bevoegd is om ontzeggingen op te leggen en dat hij dit heeft gedaan in samenspraak met de wijkagent. Hij geeft aan dat het gebruiken van de logo's 'een vergissing' was.