Weer meer aanbieders wijkverpleging zonder contract

Het aandeel van de niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg is in 2018 gestegen naar 9 procent. Ruim 2200 voornamelijk zeer kleine zorgaanbieders hadden met geen enkele zorgverzekeraar een contract, blijkt uit onderzoek van Vektis in opdracht van VWS.

De toename in 2018 was een ruime verdubbeling ten opzichte van 2016, toen dit percentage op 4,3 procent lag. Een jaar later ging het om 7,4 procent.

Meer uren

Verder blijkt uit de Vektis-cijfers dat ongecontracteerde wijkverpleegkundigen veel meer uren declareren. Het aantal uren wijkverpleging dat een cliënt per maand ontvangt ligt in 2018 bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders met 38 uur 2,7 keer zo hoog als bij gecontracteerde zorgaanbieders (14 uur).

Daarmee zijn de kosten per cliënt per maand zijn ongeveer 2 keer zo hoog bij de aanbieders zonder contract ten opzichte van de aanbieders met een contract.

Onwenselijk

Minister De Jonge van VWS ziet de toename van ongecontracteerde zorg als een onwenselijk gevolg van marktwerking in de zorg. Het zou leiden tot een wildgroei aan zorgaanbieders en versnippering in de wijkverpleging. In mei van dit jaar kondigde de minister dan al ook maatregelen aan.

Andere bekostiging

De Jonge wil het geld voor deze zorg anders verdelen. Nu loont het voor zorgaanbieders om zoveel mogelijk tijd te besteden aan een patiënt en om zwaardere gevallen zoveel mogelijk links te laten liggen. De Jonge wil voortaan belonen voor het verlenen van de zorg die het beste bij de patiënt past. Daarom wil hij een duidelijker onderscheid tussen lichte en zware patiënten.

De zorg zou daarnaast niet meer per ingreep, maar bijvoorbeeld per uur, per complete behandeling of zelfs per wijk of buurt moeten worden betaald, Dan wordt het voor zorgverzekeraars en -aanbieders aantrekkelijk om te voorkomen in plaats van te genezen.

Het blijkt allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. De NZa onderzoekt een nieuwe bekostigingssysteem voor wijkverpleging. Dit had op 1 januari 2020 in moeten gaan, maar dat bleek te ambitieus. De beoogde systeemwijziging van uurtarieven naar doelgroepenbekostiging blijkt complex en vereist meer wetenschappelijk onderzoek, liet de NZa in maart van dit jaar weten. De resultaten van het NZa onderzoek worden in

Nieuwe aanbieders

De minister wil verder dat nieuwe zorgaanbieders in de wijkverpleging steviger worden doorgelicht. Daarvoor wil De Jonge dit najaar de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) wijzigen, zo laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. De Kamer debatteert op 11 september over het onderwerp.