Ex-directeur Slotervaart wuift schulden weg

Voormalig directeur Aysel Erbudak van het inmiddels failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam weigert echter haar schuldeisers te betalen. Een principekwestie, laat ze in een interview met NRC weten. Erbudak zit sinds 2015 in een persoonlijk faillissement.

Erbudaks totale schuld bedraagt 5,6 miljoen euro, zo becijfert Het Parool . Ruim 4 miljoen euro zou ze verschuldigd aan MC Slotervaart en aan familie van haar voormalige zakenpartner Jan Schram. Het resterende bedrag betreft hoofdzakelijk een claim van de belastingdienst. “Ik heb vier à vijf schuldeisers, waaronder het Slotervaart, mijn voormalige callcenter dat ik zelf heb opgezet, de Belastingdienst en de Rabobank die mijn huis heeft moeten veilen”, aldus Erbudak in NRC. “Die schulden zijn grotendeels ten onrechte ontstaan en ik ga ze nooit van mijn leven betalen. Uit principe. Ik mag het niet zeggen, maar het zijn toch allemaal zakelijke crediteuren, geen personen.”

Rechtszaak

Erbudak moet maandag 9 september voor de rechter verschijnen op verdenking van verduistering van in totaal 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld en valsheid in geschrifte. Volgens het Openbaar Ministerie sluisde ze tussen 23 juni en 8 september 2008 in totaal 1 miljoen euro weg, onder meer met valse facturen en andere documenten. Daarnaast denkt het OM dat de 52-jarige zorgonderneemster zich tussen medio 2011 en medio 2014 ten onrechte een bedrag van ongeveer 200.000 euro heeft toegeëigend, dat ook het ziekenhuis toebehoorde.

Discriminatie

Erbudak weerspreekt alle aantijgingen. In NRC spreekt ze het vermoeden uit dat discriminatie een belangrijke rol speelt in de hele affaire. “Was me dit ook overkomen als ik oorspronkelijk blond haar en blauwe ogen had gehad? Ik woon al meer dan veertig jaar in dit land, mijn Turks is supergebrekkig, met een zwaar Nederlands accent. En toch was ik steeds ‘die Turkse mevrouw van het Slotervaartziekenhuis.”

Erbudak werd in maart 2013 wegens conflicten in het ziekenhuis ontslagen. In 2015 bepaalde de civiele rechter dat zij het ziekenhuis 1,7 miljoen euro moest terugbetalen. Daarna werd zij persoonlijk failliet verklaard.