Het doek valt voor zorgorganisatie Trimenzo

Trimenzo, dat verpleeghuiszorg en complexe thuiszorg aanbiedt in de gemeente Voorst, heeft haar faillissement aangevraagd. Dat meldt Tubantia. Cliënten blijven volgens de krant verzekerd van zorg.

Interim-directeur Van Fulpen zegt tegen Tubantia dat de problemen ongeveer acht jaar geleden begonnen. De instelling wilde zich toen voorbereiden op de marktwerking in de zorg door het opknappen van huizen. Daar was echter niet voldoende geld voor en de schulden liepen in de jaren daarna flink op.

Continuïteit

Van Fulpen zegt ook tegen de krant dat zorgmedewerkers zijn verzekerd van hun werk omdat de continuïteit van zorg voor de cliënten wettelijk is vastgelegd. Voor het kantoorpersoneel geldt dit niet. Volgens Van Fulpen is de helft daarvan al vertrokken toen de problemen van de zorgorganisatie bekend werden.

In 2014 moest de zorginstelling al managementfuncties schrappen vanwege overheidsbezuinigingen. In de afgelopen jaren probeerde Trimenzo enkele malen te fuseren met andere instellingen, onder andere met Zorggroep Apeldoorn, maar dit ging niet door.