'Complexe IC-patiënt kan eerder van kunstmatige beademing’

Zo’n driekwart van de complexe patiënten die niet zelfstandig kunnen ademen, kan sneller van de kunstmatige beademing af dan nu vaak het geval is. Een nieuwe aanpak van Radboudumc bevordert niet alleen het herstel van de patiënt, ook zijn de kosten zijn 40 procent lager.

Dat stelt Radboudumc op basis van de resultaten van het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing. Vanwege de goede resultaten breidt het expertisecentrum uit van vier naar zes plaatsen.

In Nederland verblijven acuut zieke patiënten op een Intensive Care zolang zij kunstmatig beademd worden. Voor een groot deel van deze patiënten geldt: hoe eerder ze zelfstandig kunnen ademen, hoe sneller en beter ze herstellen. Bij ongeveer 13 procent van de patiënten duurt het langer dan zeven dagen om van de kunstmatige beademing af te komen.

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing hanteert een speciale aanpak om deze groep van de beademing af te krijgen. De totale behandeling duurt maximaal dertig dagen. Tussen 2016 en 2018 kwamen zo’n 160 patiënten naar het expertisecentrum. Ruim 75 procent van deze patiënten kon binnen gemiddeld veertien dagen van de kunstmatige beademing af.

Lagere kosten

De kosten van een opname in het expertisecentrum zijn zo’n 40 procent lager dan op een reguliere IC. De samenwerking met zorgverzekeraar VGZ, die de start van het expertisecentrum via het project Betaalbaar Beter mede mogelijk maakte, krijgt daarom nu een vervolg. Niet alleen wordt het aantal plaatsen uitgebreid van vier naar zes, ook komt er een nieuwe zorgcode met bijbehorend behandelprotocol. Dit maakt het makkelijker voor zorgverleners om patiënten te verwijzen.

Gespecialiseerd team

Het Radboudumc is naar eigen zeggen het enige ziekenhuis in Nederland dat deze gespecialiseerde zorg voor IC-patiënten aanbiedt. Ongeveer een derde van de patiënten komt van andere ziekenhuizen en wordt na behandeling terugverwezen. "Het mooie van ons expertisecentrum is dat we met een klein, gespecialiseerd en multidisciplinair team ons niet alleen richten op het analyseren en ontwennen van beademing, maar ook op het welzijn en revalideren”, zegt Hans van der Hoeven, intensivist en afdelingshoofd IC van het Radboudumc. “Dit alles in samenwerking met de patiënt én zijn familie.”