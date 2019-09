ZN: meer geld voor zorg jaagt maatschappelijke concurrentie aan

Extra geld is niet de oplossing voor het personeelsprobleem in de zorg. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer. Meer geld zou alleen maar de concurrentie tussen maatschappelijke sectoren en binnen de zorg aanjagen. De verzekeraars zien meer in slimmere organisatie en cultuurverandering.

Volgens ZN is het groeiende tekort aan medewerkers één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Bij gebrek aan professionele, betrokken en gemotiveerde zorgverleners dreigt de zorgplicht van zorgverzekeraars in het gedrang te komen. Bovendien tekent zich een neerwaartse spiraal af: door het personeelstekort neemt de werkdruk voor individuele medewerkers toe, waardoor ze hun werk minder goed kunnen doen, waardoor het weer minder aantrekkelijk wordt om in de zorg te (blijven) werken.

Onverstandig

“Hoe doorbreken we die spiraal? Met een zak geld? Was het maar zo simpel”, schrijft algemeen directeur Petra van Holst in een brief aan de Tweede Kamer. “Natuurlijk hebben medewerkers in de zorg recht op een goede beloning […] Maar ik vrees dat extra geld – als dat er zou zijn – de spiraal alleen maar zou versterken. Omdat de zorg niet de enige sector is met dit soort problemen, denk bijvoorbeeld aan het onderwijs. Het lijkt mij erg onverstandig dat maatschappelijk belangrijke sectoren hier met elkaar de concurrentie aangaan. En datzelfde geldt voor de zorg zelf: daar kan bijvoorbeeld ook concurrentie ontstaan tussen ziekenhuiszorg en de ouderenzorg. Een betere beloning voor de één zou de personeelsproblemen bij een ander kunnen vergroten.”

Premiedruk

Aangezien het grootste deel van de zorgkosten uit personeelskosten bestaat, heeft extra slarisverhoging ook direct gevolgen voor de zorgpremie. Die staat al onder druk vanwege vergrijzing en dure geneesmiddelen.

Innovatie

Zorgverzekeraars denken dat de sleutel voor de problemen ligt in het slimmer organiseren van de zorg. ZN denkt daarbij aan betere samenwerking in de wijk en e-health. Betere ict-systemen zouden bovendien onnodige administratie wegnemen en meer tijd voor de patiënt scheppen.

Ook pleit ZN voor een cultuurverandering. “Professionals moeten de ruimte krijgen om zich écht op hun vak te concentreren, zich te ontwikkelen en daarbij het vertrouwen krijgen dat ze als professionals verdienen. Dat vraagt om lef bij alle partijen in de zorg, om verandering van cultuur en werkwijze. Waar regelgeving of andere belemmeringen in de weg staan, moeten die worden aangepakt.”