Opluchting en zorg; gemengde reacties op uitspraak euthanasiezaak

Opluchting overheerst onder euthanasiedeskundigen over de vrijspraak van voormalig verpleeghuisarts Catharina A. In de politiek gemengde reacties: D66 is positief, CU en SGP zijn bezorgd.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is "super opgelucht" dat de rechter in de strafzaak tegen voormalig verpleeghuisarts Catharina A. heeft geoordeeld dat er sprake was een zorgvuldige euthanasie. "Deze uitspraak is gezien het uiterst zorgvuldige handelen van de arts niet meer dan terecht", aldus de organisatie.

Zelfbeschikking

De specialist ouderengeneeskunde verleende in 2016 euthanasie aan een zwaar demente vrouw die in bezit was van een schriftelijke wilsverklaring. Zij had deze wilsverklaring opgesteld vanuit een weloverwogen en diepe wens en deze toen zij nog wilsbekwaam was ook meermaals bevestigd. "Tot opluchting van de NVVE erkent de rechter met dit oordeel de waarde van een schriftelijke wilsverklaring en daarmee het recht op zelfbeschikking."

Ritueel

Het ontslaan van rechtsvervolging van de arts die een zwaar dementerende vrouw euthaniseerde, is een goede zaak, vindt ook Steven Pleiter van het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen bekend als de Levenseindekliniek. Het op het laatste moment nog eens vragen om het bevestigen van een eerder en uitdrukkelijk euthanasieverzoek door een zwaar dementerende persoon is weinig zinvol, zegt hij: "meer een ritueel dat je moet uitvoeren".

Hij benadrukt dat dit soort gevallen maar twee of drie keer per jaar voorkomt. Van de 6200 euthanasieverzoeken per jaar worden er ruim 140 gedaan wegens dementie. In slechts een paar gevallen komt het zover dat de patiënt al wilsonbekwaam is.

Pleiter roept ertoe op om op tijd met de artsen in gesprek te gaan en de beslissing nog 'om vijf voor twaalf' te nemen, al is dat erg moeilijk. Maar de kans dat euthanasie daarna nog wordt uitgevoerd, is volgens hem minimaal.

Hellend vlak

In de Tweede Kamer is gemengd gereageerd op het vonnis in een zaak over een zwaar demente patiënt op wie in 2016 euthanasie is toegepast. De SGP en de ChristenUnie vrezen een hellend vlak. Pia Dijkstra van D66 noemt de uitspraak "goed nieuws". "Geschrokken van vrijspraak in euthanasiezaak vrouw met dementie", zegt SGP-voorman Kees van der Staaij op Twitter. "Bezorgd dat hiermee het hek van de dam is. Het doden van mensen die hun wil niet bekend kunnen maken is huiveringwekkend." Carla Dik-Faber (ChristenUnie) is bezorgd dat de "wilsverklaring steeds meer als iets 'absoluuts' wordt gezien. De schriftelijke wilsverklaring mag de actuele bevestiging van de doodswens niet overbodig maken."

"Deze uitspraak is heel goed nieuws", vindt Dijkstra. "Voor de arts en voor de familie. Wat moet het voor hen een zware tijd zijn geweest!" (ANP/ Skipr)