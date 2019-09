Longarts De Kanter wil verbod e-sigaret na sterfgevallen

De Nederlandse longarts Wanda de Kanter pleit in De Telegraaf voor een verbod op de e-sigaret, nadat er in de Verenigde Staten zeker zes sterfgevallen gelieerd zijn aan het gebruik van de e-sigaret.

Longarts Wanda de Kanter vindt dat Nederlandse autoriteiten als het ministerie van Volksgezondheid, gezondheidsinstituut RIVM of voedselwaakhond NVWA zo snel mogelijk contact moeten opnemen met de Amerikaanse autoriteiten om te zien wat er precies aan de hand is in de VS.



Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) wijst er volgens de krant op dat Nederland al strengere regels heeft voor de damppijpjes dan de VS, zoals een leeftijdsgrens voor verkoop, een reclameverbod en beperking voor de hoeveelheid nicotine. Blokhuis zegt in gesprek te willen met de Amerikaanse FDA. „ik wil weten of er nieuwe inzichten zijn waarmee we in Nederland rekening moeten houden." (ANP)