V&VN-directeur Kersten vertrekt na BIG II-debacle

Directeur Sonja Kersten van de verpleegkundige beroepsvereniging V&VN stelt haar functie per 1 oktober 2019 beschikbaar. Eerder trad ook het bestuur af vanwege onrust binnen de achterban over aanpassing de Wet BIG.

"Ik heb me als directeur hard gemaakt voor een krachtigere stem, meer zeggenschap, waardering en betere loopbaanmogelijkheden voor de beroepsgroep, onder andere via wet BIG-II”, stelt Kersten in een korte schriftelijke toelichting. “Echter, het wetsvoorstel voelde voor veel verpleegkundigen juist niet als waardering. Het feit dat ik medeverantwoordelijk ben voor de ontstane onrust raakt mij diep. Na het vertrek van het bestuur ben ik gebleven om de continuïteit te borgen en om er te zijn voor alle toegewijde V&VN-medewerkers.”

Pijn

Kersten vertrouwt er op dat er op korte termijn een nieuw (interim) bestuur aantreedt, aan wie ze haar taken kan overdragen. “Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van de belangrijkste beroepsgroep van Nederland. Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten maken iedere dag het verschil in het leven van miljoenen Nederlanders. Dat is zó waardevol. Ik hoop dat mijn opvolger verder kan bouwen aan het versterken van de positie van verpleegkundigen.”

Het bestuur is Sonja Kersten erkentelijk voor haar bereidheid om nog tijdelijk aan te blijven in het belang van de continuïteit van de vereniging. Onder haar leiding is V&VN gegroeid, heeft de vereniging zich ontwikkeld en verschillende mijlpalen bereikt, aldus het bestuur.

Eind augustus trad ook al het voltallige bestuur af. "De afgelopen tijd is het vertrouwen van verpleegkundigen in hun beroepsvereniging geschonden", motiveerde voorzitter Henk Bakker de stap. "Dat komt doordat wij als bestuur niet de juiste keuzes hebben gemaakt over het wetsontwerp BIG-II en de hieraan gekoppelde overgangsregeling. Ook hebben we onze achterban niet voldoende de kans gegeven zich over zo’n belangrijk onderwerp uit te spreken. Dat spijt ons enorm en daar nemen we nu onze verantwoordelijkheid voor."