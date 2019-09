"Patiënten lopen behandelingen mis door dure medicatie"

De hoge kosten van kankermedicatie is van invloed op de behandelkeuzes. Patiënten lopen daardoor de best mogelijke behandelingen mis.

Dat staat in een onderzoek onder leiding van Valesca Retèl van het Antoni van Leeuwenhoek, een van de onderzoekers uit de groep van Wim van Harten. Ze vroeg 29 Europese ziekenhuizen - verenigd in de OECI, Organisatie van Europese Kankerinstituten - naar kortingsmechanismen en budgetbeperkingen rond dure kankermedicatie.

Geen weet

Twee derde van de ziekenhuizen en 79 procent van de deelnemende patiëntvertegenwoordigers meent dat de behandelkeuzes van patiënten worden beïnvloed door de hoge kosten. Onlangs verdrievoudigde een bedrijf zijn prijs nog voor een behandeling. Patiënten lopen hierdoor de best mogelijke behandelingen mis. 43 procent denkt dat patiënten daar waarschijnlijk geen weet van hebben.

Vertegenwoordigers van de aangesloten patiëntenorganisaties (European Cancer Patient Coalition) werd ook gevraagd naar de gevolgen voor patiënten, zoals toegang tot de zorg en een passende kankerbehandeling. Retèl concludeert dat er op Europees niveau te weinig gezamenlijk wordt onderhandeld over dure kankermedicijnen.

Onderhandelen

Onderzoek van Van Harten toonde in 2015 aan dat de prijzen voor kankermedicijnen in Europa verschillen, zonder dat hier een verklaring voor is. In the Journal of Cancer policy gepubliceerd vervolgonderzoek van Retèl is nu gekeken naar de manier van onderhandelen die verschillende landen hebben met farmaceuten. Daaruit blijkt onder andere dat er onvoldoende gezamenlijk wordt onderhandeld.

Onder OECI-leden wordt een breed scala aan kortingsmechanismen en betalingsmethoden gebruikt bij de aankoop van geneesmiddelen tegen kanker. Retel: "90% van de instellingen staat gezamenlijke onderhandelingen toe, maar slechts 69% zet deze strategie ook in. Het ontbreekt aan een systematische aanpak in inkoopovereenkomsten. Dit kan nog veel beter."