St. Anna Ziekenhuis breidt proef met echo bij huisarts uit

De radiologen van het St. Anna Ziekenhuis zijn in april gestart met echo-onderzoeken in de huisartsenpraktijk. De proef bij de eerste praktijk in Someren is zo’n succes dat deze wordt uitgebreid met praktijken in Geldrop, Mierlo en Eindhoven.

Patiënten met op het oog eenvoudige klachten hoeven bij deze proef niet meer naar het ziekenhuis voor een echo. De radioloog voert het onderzoek uit en rapporteert aan de huisarts. Dat scheelt, doordat de meeste patiënten direct uitsluitsel krijgen. 85 procent van de patiënten hoeft niet te worden doorverwezen. Het scheelt ook in de kosten voor de patiënt een echo bij het ziekenhuis gaat van het eigen risico af, de scan bij de huisarts niet.

Zowel patiënten als huisartsen toonden zich enthousiast over dit initiatief, zo laat het St. Anne Ziekenhuis weten. De patiënten zijn vooral blij met de vermindering van reistijd. De huisarts en de radioloog hebben profijt van de kennisuitwisseling. (ANP)