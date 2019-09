Kink in de kabel bij overname IJsselland Ziekenhuis door Erasmus MC

De Nederlandse Zorgautoriteit NZa heeft de eerdere goedkeuring van de overname van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel door het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam ingetrokken. Een zorgverzekeraar had bezwaar gemaakt tegen de plannen. Nu is gebleken dat het Erasmus en het IJsselland de verzekeraar en de NZa zelf onvolledig hebben geïnformeerd, aldus laatstgenoemde.

"In de bezwaarprocedure bleek dat zij de zorgverzekeraar minder informatie hadden gestuurd dan zij aan de NZa meldden. In de correspondentie aan de zorgverzekeraar werd niet gesproken van een voornemen tot een overname, maar van een voornemen tot samenwerking", aldus de NZa.



De autoriteit trekt daarom het eerdere besluit in en verwacht dat het Erasmus en IJsselland eerst met alle info op de proppen komen en de belanghebbenden dan in de gelegenheid stellen daarop te reageren. Daarna kunnen ze opnieuw vragen om goedkeuring.



Eerder stelde de NZa dat het Erasmus de meerderheid van de aandelen in het IJsselland mocht vergaren, mits jaarlijks zou worden gerapporteerd over de vorm van de gewenste samenwerking. Die zou moeten leiden tot concentratie van bepaalde zorg op bepaalde plekken. (ANP)