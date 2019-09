Extra ontslagvergoeding bestuurder Daelzicht

De Limburgse zorginstelling Daelzicht moet van het gerechtshof de vertrokken bestuursvoorzitter Jan Valkenborgh 85.000 euro extra ontslagvergoeding betalen.

Dat heeft voorzitter Antoinette Knoet van de raad van toezicht van Daelzicht laten weten aan RTL Z. Valkenborgh had een langlopend conflict met Daelzicht over een vertrekpremie.

Problemen

Daelzicht is een zorginstelling in Heel en verleent zorg aan 2000 mensen met een verstandelijke beperking. In 2016 kwam de organisatie in de problemen. De situatie leidde tot onrust bij werknemers, cliënten en familie en leidde onder meer tot grote verliezen en vragen in de Tweede Kamer. Ook liep er een fraude-onderzoek.

Afkoopsom

In de zomer van vorig jaar vertrokken de bestuurders Jan Valkenborgh en Jenny Buijks. Korte tijd later ging de volledige raad van toezicht weg. Valkenborgh meldde zich ziek, volgens RTL Z, en werd tot eind 2018 betaald. Hij zou met Daelzicht een afkoopsom hebben afgesproken van een jaarsalaris (185.000 euro).

Hoger beroep

Hierover ontstond echter ruzie, omdat Daelzicht het salaris in de non-actieve periode verrekende met de ontslagpremie: dit zou passen binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT); dus kreeg Valkenborgh 48.000 euro netto. De rechtbank gaf Daelzicht gelijk, maar in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch werd de zorginstelling toch verplicht 85.000 euro bruto extra te betalen.