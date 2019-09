'Zorgvernieuwer' wint ploegentijdrit vierde Skipr4C

Softwareontwikkelaar voor de zorg Avinty heeft op vrijdag 13 september de ploegentijdrit van de Skipr Care & Cure Cycle Challenge (Skipr4C) gewonnen. Het vijfkoppige team zette op het zeven kilometer lange parcours een tijd van 11 minuten en 4 seconden neer.

Op de eigen website presenteert Avinty zich als ‘zorgvernieuwer’. De eerste deelname aan de Skipr4C maakte duidelijk dat het bedrijf in ieder geval over goede fietsbenen beschikt.

Als tweede eindigde het team van Patynamet een tijd van 11:12. Daarmee was de Friese zorgaanbieder de beste deelnemende zorgorganisatie. Het podium werd gecompleteerd door team ‘Een wereld te winnen’ van gastorganisatie GGNet. Het GGNet-team was met een verschil van zeven seconden net een tikje langzamer dan Patyna.

Pittig

De Skipr4C had dit jaar voor het eerst de Achterhoek en IJsselvallei als decor. Start- en finishlocatie was de hoofdvestiging van ggz-aanbieder GGNet. Het tijdritparcours liep van buurtschap Olbergen over de IJsseldijk naar Bronkhorst. De weersomstandigheden waren fraai, maar pittig. De ploegen moesten zich door een straffe noordwestenwind naar de finish worstelen. In totaal deden 35 teams mee aan de vierde editie van de Skipr4C. Met meer dan 300 deelnemers was het evenement volledig uitverkocht.

De volledige uitslag van de ploegentijdrit is terug te vinden op uitslagensoftware.nl